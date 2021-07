Don Matteo, il passaggio da Terence Hill a Raoul Bova: VIDEO

Il 31 maggio hanno avuto inizio le riprese di “Don Matteo 13”. Una stagione a dir poco cruciale per l’amata fiction italiana, considerando come segnerà l’addio del suo protagonista. Terence Hill saluterà per sempre l’abito, lasciando spazio a Raoul Bova .

Le ragioni dell’addio di Terence Hill

Terence Hill è stato il protagonista di “Don Matteo” per ben 250 puntate, racchiuse in 12 stagioni. Raoul Bova avrà il duro compito di sostituirlo non tanto in scena quanto nel cuore degli italiani. Intervistato dal “Corriere della Sera”, Hill si è così espresso: “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo. Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio”.

Ha voglia di riappropriarsi della propria vita, di dedicarsi nuovamente alla famiglia e a tutto ciò che lo appassiona al di fuori del set. Tra i progetti all'orizzonte, una vacanza con la sua famiglia in America e appena possibile anche il Cammino di Santiago de Compostela.