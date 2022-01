Sanremo 2022, i Meduza super ospiti della prima serata

Chi sono i Meduza

“Il 1° febbraio balleremo con i Meduza”, ha detto Amadeus annunciando la loro partecipazione come super ospiti al Festival, dove porteranno il loro nuovo singolo Tell It To My Heart. Il gruppo, formato da Mattia Vitale, Simone Giani, Luca De Gregorio, è uno dei progetti di musica dance che ha ottenuto più successo negli ultimi anni. Giani e De Gregorio si sono diplomati al conservatorio di Milano, Vitale è dj di lungo corso. Nel 2019 dalla loro unione professionale sono nati i Meduza, che lo stesso anno hanno raggiunto la seconda posizione dei brani più venduti in Inghilterra con il singolo Piece of Your Heart, nominato ai Grammy Awards come miglior brano dance. Nel 2020, la rivista Forbes li proclama gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify, mentre la testata specializzata in elettronica DJ Mag li inserisce al 22esimo posto tra i migliori 100 dj del mondo, nella lista Top 100 alternative. Nel 2021 i loro brani hanno ottenuto 800 milioni di streaming in tutto il mondo. Lo scorso anno hanno annunciato la loro residency all’hotel Wynn di Las Vegas.