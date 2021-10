Figlia dei divi hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, la cantante e attrice, ex moglie della voce di Cellino San Marco, è nata il 2 ottobre 1951. Ecco le tappe più importanti e significative della sua vita Condividi:

Romina Power compie 70 anni. Nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, è figlia delle star hollywoodiane Tyrone Power e Linda Christian. Sin da bambina respira in casa l’atmosfera dello spettacolo: debutta al cinema a 13 anni e in 4 anni partecipa a 14 film. Dall'amore con Al Bano alla carriera di cantante, dalla sparizione della figlia al buddhismo: ecco cosa sapere su di lei.

L'ARRIVO in italia approfondimento Romina Power, le foto più belle Dopo la morte prematura del padre alla fine del 1958, viene in un primo momento accudita dalla nonna materna in Messico, insieme alla sorella minore Taryn (nata nel 1953 e morta nel 2020). A 9 anni insieme alla sorella, alla madre e al patrigno, l'attore cinematografico Edmund Purdom, arriva in Italia, dove conclude l'ultimo anno di studi elementari. Studia poi in Inghilterra dove, verso la metà degli anni Sessanta, si trasferisce con la madre.

L'incontro con Al Bano approfondimento Al Bano e Romina, la storia d'amore della coppia La vita di Romina cambia radicalmente negli anni Sessanta, dopo aver conosciuto ed essersi innamorata di Al Bano. Il loro primo incontro risale al 1963, sul set del film Nel sole. Il 26 luglio del 1970 i due giovani artisti si sposano e coronano il loro sogno d’amore.

La scomparsa di Ylenia e la fine con Al Bano leggi anche Al Bano, la carriera e le canzoni più famose Dalla loro unione nascono quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior. La scomparsa della primogenita (ancora oggi avvolta nel mistero), avvenuta il 1° gennaio 1994, rompe qualcosa nella coppia. Alla fine, dopo quasi trent’anni di matrimonio, Al Bano e Romina decidono di separarsi. È il 1999. Romina non accetta, diversamente dal marito, la morte dei Ylenia e non ha mai smesso di cercarla. Ogni anno, attraverso i social, le dedica un messaggio in occasione del suo compleanno.

Il ritrovato sodalizio con Al Bano Romina Power ritrova la sintonia e l’affiatamento artistico con Al Bano all’inizio degli anni 2000, quando tornano a formare la “coppia più bella del mondo” sul palco. Il loro primo concerto insieme dopo 16 anni avviene a Mosca nel 2013.

Al Bano e Romina, 5 volte a Sanremo Con l’ugola d’oro di Cellino San Marco la Power ha partecipato, in gara, a cinque Festival di Sanremo: nel 1982 con Felicità, nel 1984 con Ci sarà - con cui si classificano al primo posto -, nel 1987 con Nostalgia canaglia, nel 1989 con Cara terra mia e infine nel 1991 con Oggi sposi.

Non solo musica per Romina Non solo musica per Romina Power. L’artista nel 1998 ha dato alle stampe Cercando mio padre, un libro che contiene aneddoti e interviste per ricostruire la figura dell’amato padre, scomparso quando lei aveva solo 9 anni. Come lei stessa ha sostenuto, il libro rappresenta una sorta di puzzle finalmente ricomposto della vita e delle emozioni da lei provate. Ha scritto anche Ho sognato Don Chisciotte, uscito nel 2000, che racconta la storia di due amiche in vacanza in Spagna.

Il lavoro con Yari Ha anche prodotto il cofanetto Upaya, uscito nel 2005, che contiene un film da lei firmato nell'inedita veste di sceneggiatrice e regista. Al DVD con filmati e note di viaggio e con il montaggio e le musiche del figlio Yari, accostate a brani indiani, è allegato un libro con un diario indiano, arricchito di fotografie, illustrazioni e quadri, in cui l'autrice annota le sue impressioni e le sue idee di regia.

La passione per l'arte Negli anni di ritiro dallo spettacolo, Romina Power coltiva la sua passione per l’arte e la pittura, tra fotografia, schizzi con il carboncino e dipinti con l’olio su tela. Una passione, questa, che continua a coltivare parallelamente alla musica.

Il buddhismo e la meditazione Romina Power sposa lo spirito degli hippie che secondo lei contribuiscono a rendere la nostra Terra un posto migliore. Dopo il viaggio in India nel 2000, abbraccia il buddhismo e diventa vegetariana. Si fa promotrice delle pratiche buddhiste e dei benefici della meditazione. In quest’ottica ha messo a disposizione di una comunità buddhista la sua casa di Roma, come ha fatto sapere sua figlia Crystel. “La meditazione può liberare la mente da un pensiero che ci tormenta, permettendoci anche di concentrarci sul valore e sulla preziosità della nostra vita umana. È stato scientificamente provato che la pratica meditativa favorisce l’espansione del cervello. Grazie alla meditazione ho imparato a tenere la mente sotto controllo e non il contrario, come avviene quando non usiamo la consapevolezza”, ha raccontato in un'intervista.