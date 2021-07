Malika Ayane insultata sui social perché confusa con Malika Chalhy

La cantante ha risposto ai tanti messaggi non destinati a lei: gli utenti l’hanno scambiata per un caso di omonimia con la 22enne finita nella bufera per aver usato impropriamente i soldi di una raccolta fondi a lei dedicata dopo che era stata cacciata di casa per la sua omosessualità Condividi:

“Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate NON SONO IO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”. A scrivere è la cantante Malika Ayane, che ieri su Twitter ha risposto così ai tanti messaggi non destinati a lei. Come spiega Ayane nel tweet, gli utenti del social l’hanno scambiata per un caso di omonimia con Malika Chalhy, la 22enne finita nella bufera per aver usato impropriamente i soldi di una raccolta fondi a lei dedicata dopo che la sua famiglia l'aveva cacciata di casa per aver dicharato la propria omosessualità.

La storia di Malika Chalhy leggi anche Malika e la polemica sulla raccolta fondi: Volevo togliermi uno sfizio La storia nasce qualche mese fa, quando la ragazza fa coming out con la sua famiglia dichiarando la propria omosessualità. Ma i genitori reagiscono aggredendola e cacciandola di casa, con insulti e minacce. La storia della 22enne, privata di tutto e senza un tetto, commuove numerose persone e associazioni. In suo favore vengono aperte due raccolte fondi: la prima raggiunge i 140mila euro, la seconda 11mila. Dopo l’affetto ricevuto, Malika aveva dichiarato che avrebbe donato parte dei soldi in beneficienza a enti di oncologia pediatrica e associazioni per la tutela dei diritti arcobaleno.

La foto con la Mercedes su Instagram leggi anche Cacciata di casa perché gay, va avanti la raccolta fondi per Malika Il nome di Malika è tornato alla ribalta qualche giorno fa, dopo che è stata diffusa sui social una sua foto mentre guidava una Mercedes classe A. Sul fatto è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli per Tpi, e la giovane ha confessato di aver mentito e di aver comprato l’auto per “togliersi uno sfizio”. Durante l’intervista sono emersi altri particolari confusi, come il fatto di non aver ancora scelto dopo mesi le associazioni a cui fare beneficienza né l’entità delle donazioni. Lucarelli ha riportato anche che Chalhy ha acquistato un bulldog francese da 2.500 euro, giustificando la spesa come “bene di necessità”.