Malika Ayane, la cover di "Self Control" di Raf per "Il Divin Codino"

In contemporanea con il documentario dedicato alla storia dell'iconico calciatore italiano Roberto Baggio, è uscita l'interpretazione di Malika Ayane di un brano cult degli anni '80, "Self Control"

In concomitanza con l’uscita del film “Il Divin Codino”, su Netflix, dedicato alla storia del grande calciatore italiano Roberto Baggio, è uscita la cover “Self Control” di Raf (FOTO) interpretata da Malika Ayane. Il brano, prodotto da Altarboy, fa parte della colonna sonora del documentario ed è una versione moderna e contemporanea di un pezzo di enorme successo degli anni ‘80. La cantante 37enne lombarda, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato un post in cui annuncia l’uscita de “Il Divin Codino” e parla di una “cover strepitosa di Self Control”, ringraziando Altarboy per averla coinvolta.

“Self Control”, la scena cruciale approfondimento Il Divin Codino, il trailer del film su Baggio e la canzone di Diodato La cover del brano, singolo del cantante Raf uscito per la prima volta nel 1984, è stata riarrangiata in chiave pop e, interpretata da Malika Ayane, assume un significato nuovo e molto cool. Il pezzo fa da sottofondo a una scena importante nel film in cui Roberto Baggio, in una giornata di pioggia, entra in un negozio di dischi e la commessa dello store, dopo aver scambiato due chiacchiere con lui, decide di regalargli un libro sul tema del Buddismo. Il regalo è molto apprezzato dal calciatore: quello sarà il punto di partenza da cui scaturirà la sua conversione spirituale. Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e iTunes Store, è la rivisitazione in cui gli Altarboy stravolgono l’armonia e l’arrangiamento italo-disco, restituendone al pubblico una versione fluida e perfetta per la voce suadente e sensuale della Ayane.