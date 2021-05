Il Divin Codino, il trailer del film su Baggio e la canzone di Diodato

Nuove immagini della pellicola Netflix in uscita il 26 maggio sul fuoriclasse vicentino: si sentono anche alcuni secondi della colonna sonora "L'uomo dietro il campione"

Scopriamo anche molti dei personaggi “minori” che hanno segnato la vita di Roberto Baggio (interpretato da Andrea Arcangeli, originario di Pescara ma provvisto di un ottimo accento vicentino): sua moglie Andreina è interpretata da Valentina Bellè, suo padre Florindo da Andrea Pennacchi, Arrigo Sacchi (suo commissario tecnico ai Mondiali 1994) da Antonio Zavatteri, Carlo Mazzone (suo ultimo allenatore al Brescia) da Martufello. E nel trailer gli appassionati noteranno l'assenza totale di riferimenti alle tre squadre di club più importanti della carriera di Baggio, le tre “grandi” Juventus, Milan e Inter: vedremo se è soltanto una coincidenza o una scelta precisa della sceneggiatura e della regista Letizia Lamartire, come a voler sottolineare che Baggio è un campione che non appartiene a nessuna squadra in particolare, ma “al popolo”.