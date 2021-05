"L'uomo dietro il campione", la musica di Diodato per Roberto Baggio

Il cantautore di "Fai rumore" ha composto e interpretato la main song che farà da colonna sonora al biopic sul Pallone d'Oro 1993, in uscita su Netflix il 26 maggio

Tra i titoli italiani più attesi di maggio c'è sicuramente Il Divin Codino, il biopic su Roberto Baggio in uscita su Netflix il 26 maggio. Da oggi conosciamo anche il titolo della main song che lo precederà di due settimane: L'uomo dietro il campione di Diodato , in uscita il 14 maggio su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, insieme al videoclip ufficiale su Youtube. Il cantautore ha annunciato la sua nuova canzone con questo post sui social.

Il brano – si legge nel comunicato stampa – è “un incalzante mid-tempo dal ritmo trascinante che, come non mai, vede Diodato ispirato nell’affondare le radici nel mito del Raffaello del calcio italiano”. Certamente Baggio è uno degli atleti più affascinanti e “drammatici” della storia del nostro sport, con momenti di grazia e genio ma anche cadute, infortuni e incomprensioni che ne hanno fatto un campione amatissimo, citato nelle interviste persino dal recente premio Oscar Chloé Zhao che, in un'intervista di un paio di mesi fa, disse di essersi appassionata alle gesta del “Codino” durante i Mondiali di calcio del 1994. Dopo essere stato il primo artista italiano a riaccendere le luci dell'Arena di Verona durante il Lockdown, Diodato torna sullo stesso palco il 19 settembre. Le prevendite dell’evento prodotto e organizzato da OTR Live, che si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti-covid, sono aperte su circuito Ticketone.