Diodato in concerto all’Arena di Verona: info e biglietti

Nella prima puntata del Festival di Sanremo , Diodato è tornato per cantare “Fai rumore”, brano con il quale ha vinto la scorsa edizione. “Ho avuto il privilegio di cantare nell'Arena di Verona vuota durante il lockdown e mi piace l'idea di ripartire da lì – ha spiegato il cantautore ad Amadeus - un luogo magico perché per migliaia di anni le emozioni hanno alimentato quelle pietre”. L'artista ha scritto anche un pensiero su Instagram. “È come se, quel giorno in cui ho sentito la mia voce viaggiare in quel luogo magico , una parte di me fosse rimasta lì̀ sospesa ad aspettarvi. 19 settembre 2021, Arena di Verona. Sarà una festa dell’anima”.

Diodato, no dall’Eurovision Song Contest

La Rai ha chiesto all’Eurovision Song Contest di poter far partecipare Diodato all’edizione 2021, nonostante non partecipi a Sanremo 2021. L'anno scorso il cantautore non ha partecipato, come consuetudine per il vincitore del Festival, alla kermesse europea, cancellata dalla pandemia. Claudio Fasulo, supervisore esecutivo del Festival ha spiegato: “Abbiamo chiesto ufficialmente alla EBU di concedere a Diodato ed agli altri artisti selezionati per il 2020 che non torneranno in questa edizione, di essere invitati a Rotterdam e prendere parte alla rassegna nell’ambito di uno degli Interval Acts: la EBU e la tv organizzatrice semplicemente ci hanno risposto di no”