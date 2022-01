Annalisa a Times Square, lo scatto

Nei giorni scorsi, Annalisa ha annunciato di essere stata scelta come volto di Spotify Equal per il mese di gennaio. La cantante classe 1985 ha celebrato l’importante riconoscimento con una foto sul profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

annalisa, il messaggio su instagram

approfondimento

David Guetta lancia il progetto Family e al suo fianco chiama Annalisa

La voce di Dieci ha scritto: “Equal per me significa ‘non essere di meno’. Non essere giudicata di meno sulla base di preconcetti. Non essere di meno rimanendo sempre fedele a me stessa”.