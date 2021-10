Annalisa fa coppia con Rose Villain in Eva + Eva

A poco più di un anno dall’uscita di NUDA, l’album che nella sua duplice versione (Nuda10) ha raggiunto la certificazione ORO, Annalisa si afferma come una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano.



“Nuda è un album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità, c’è dentro tutto” – così aveva descritto Annalisa il suo album ricco di successi, tra cui “MOVIMENTO LENTO”, la hit di questa estate che raggiunge il DOPPIO PLATINO dopo essere stata ai vertici della classifica FIMI/GFK, oltre che Spotify, iTunes ed Apple Music.



Annalisa annuncia ora il suo nuovo singolo e una nuova collaborazione: esce, infatti, venerdì 8 ottobre “EVA + Eva” con Rose Villain, artista, autrice, regista, ballerina e producer con all’attivo milioni di stream. Due donne, diverse ma simili, entrambe indipendenti e proprio per questo forti della loro femminilità e del loro carattere. Spazi musicali diversi che creano collaborazioni uniche. Un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare “squadra”, e di istaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità. Con 7 album all’attivo, 13 Dischi di Platino, 13 Dischi d’oro, 500 MILIONI di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, tante collaborazioni, sia italiane che internazionali, la carriera di Annalisa è costellata di successi e molte sorprese devono ancora arrivare.



Rose Villain Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, l’artista, autrice, regista, modella e producer conta già milioni di streams totali, ha un album di debutto pubblicato per Republic Records e un contratto in Italia per cui sono usciti a oggi quattro singoli. Dopo alcuni lavori in inglese, nel 2020 Rose inaugura il suo nuovo progetto - in lingua italiana - targato Machete. Dopo l’uscita di “Bundy” e “Il Diavolo Piange” pubblica “GOODBYE”. Collabora con Guè Pequeno nel singolo di successo “Chico”, brano certificato a oggi triplo platino e anche nel 2021 nel brano “ELVIS” (prod. Sixpm), nuovo singolo che ha al suo interno la preziosa presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel”!