Annalisa, pubblicato il videoclip di Eva + Eva con Rose Villain

Un video unisce e ben rappresenta due donne, diverse ma simili, entrambe indipendenti e proprio per questo forti della loro femminilità e del loro carattere. Spazi musicali diversi che creano collaborazioni uniche. Eva + Eva il nuovo brano di Annalisa in collaborazione con Rose Villain è un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare squadra e di istaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità.



Con 7 album all’attivo, 13 Dischi di Platino, 14 Dischi d’oro, 500 milioni di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, tante collaborazioni, sia italiane che internazionali, la carriera di Annalisa è costellata di successi e si afferma come una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano. Il suo ultimo album Nuda (anche nella duplice versione Nuda 10), è uscito poco più di un anno fa ed è certificato Oro.



Rose Villain nasce a Milano per poi trasferirsi a New York: artista, autrice, regista, modella e producer conta già milioni di streams totali, ha un album di debutto pubblicato per Republic Records e un contratto in Italia per cui sono usciti a oggi quattro singoli. Dopo alcuni lavori in inglese, nel 2020 Rose inaugura il suo nuovo progetto, in lingua italiana, targato Machete. Dopo l’uscita di Bundy e Il Diavolo Piange pubblica Goodbye. Collabora con Guè Pequeno nel singolo di successo Chico, brano certificato a oggi triplo platino e anche nel 2021 nel brano Elvis (prod. Sixpm), nuovo singolo che ha al suo interno la preziosa presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in Heartbreak Hotel!