Cosa sarà passato per la testa a Dan Sur quando gli si è accesa la lampadina che gli ha fatto avere l'intuizione di impiantarsi catene d'oro al posto dei capelli?

Benché per molti questa sia una "pazzia tricotica" bella e buona (anzi: brutta e cattiva, per i più) e un colpo di testa fuor di metafora, alla fin fine il rapper messicano ha vinto: le testate di tutto il mondo parlano della sua chioma lucente. Perché non ci sono balsami e oli setificanti che possano rendere i capelli più luccicanti dell'oro massiccio...



Per molti si parla di aberrazione perché l'idea di farsi impiantare nel cuoio capelluto delle catene d'oro effettivamente è qualcosa di così bizzarro da essere semmai annoverabile in un Freak Show.

Eppure il rapper e cantante di reggaeton messicano, 23 anni, grazie a questa sua trovata è riuscito a balzare agli onori della cronaca.

Prima di questo look scioccante, infatti, l'artista non poteva di certo vantare un seguito a più zeri, tutt'altro. Grazie alle catene d'oro che si è fatto impiantare al posto dei capelli, invece, adesso è uno dei beniamini di quella cosa "a due zeri" importantissima nel mondo della rete: Google.

Anche se si tratta di due "o" e non di due zeri, concedeteci una licenza poetica. Anzi: una licenza matematica.



Dan Sur oggi è ricercatissimo in rete e sui social network inizia a essere seguito da uno stuolo di curiosi, gli stessi che vanno poi ad ascoltare in streaming le sue canzoni.

Quindi le catene dorate si sono rivelate galline dalle uova d'oro, come si suol dire.



Si tratterebbe dunque di una trasformazione che è stata messa in atto per questioni di marketing, così verrebbe da pensare. Non appena il rapper si è ritrovato con la zazzera a 24 carati, ha immediatamente condiviso il suo nuovo look su Tik Tok e su Instagram.



La follia sta però nel fatto di essersi sottoposto a un intervento chirurgico non certo piacevole. E non certo indolore.



Dan Sur ha spiegato che ciascuna delle catene è agganciata a una specie di uncino. Il suo cuoio capelluto è stato quindi divelto per impiantarvi parecchi mini-uncini a cui attaccare i capelli d'oro. De gustibus o disgustibus? Per molti, la seconda.