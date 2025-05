Blackpink, Lisa rivela che presto uscirà un nuovo album della band

Lisa ha svelato che il quartetto ha recentemente fatto ritorno in studio di registrazione, riaccendendo l’entusiasmo tra i milioni di fan - i cosiddetti “Blinks” - che queste ragazze vantano in tutto il mondo. «In realtà eravamo in studio pochi giorni fa», ha dichiarato con entusiasmo la cantante tailandese, sottolineando quanto sia forte il desiderio del gruppo di ritrovarsi, creare nuova musica e riconnettersi con i propri fan.

Approfondimento Le Blackpink per la prima volta in concerto in Italia

Il tour del 2025 attraverserà Regno Unito, Nord America, Europa e Asia, e culminerà con una data conclusiva al celebre Wembley Stadium di Londra. L’evento rappresenterà un momento storico: per la prima volta, un gruppo femminile K-pop sarà headliner in quella che è una delle venue più prestigiose della musica mondiale.

«Siamo tutte super entusiaste di tornare insieme e partire in tour. Ci mancano davvero tanto i Blinks. Non vediamo l’ora di rivederli», ha dichiarato l’artista.

Tra musica e schermo: i progetti individuali delle Blackpink

Durante questo periodo di relativa pausa collettiva, le componenti del gruppo hanno intrapreso percorsi artistici personali. Lisa ha esordito nel mondo della recitazione partecipando alla terza stagione della serie HBO The White Lotus. E non solo: l’artista tailandese si è anche esibita durante la cerimonia degli Oscar 2025, partecipando a un tributo alla saga di James Bond insieme a RAYE, Doja Cat e all’attrice Margaret Qualley.

Parallelamente, ha pubblicato il suo primo album da solista, Alter Ego, un lavoro che ha attirato l’attenzione della critica per la sua varietà stilistica e il carattere audace. Come sottolineato dal magazine statunitense NME, il disco si presenta come una ricerca d’identità ancora in evoluzione, con l’artista che, pur sperimentando con diversi registri, sembra essere ancora in cammino verso una piena definizione artistica.