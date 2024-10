Blackpink, Jennie e Rosé annunciano un singolo e un album da soliste

MANTRA, IL SINGOLO DI JENNIE

“Sometimes girls just gotta have fun”, canta Jennie nel teaser del singolo solista Mantra, dove morde una ciliegia e rivolge un occhiolino e un sorriso ammiccante alla telecamera. Il brano arriva dopo circa 10 mesi dall’annuncio dell’inizio del “viaggio solista” della cantante con la nuova etichetta discografica Odd Atelier, fondata proprio da lei per “creare cose nuove che attirino l’attenzione in modo diverso da ciò che è consueto o previsto”. Jennie ha inoltre concluso da poche settimane un accordo di partnership con Columbia Records. “È solo l’inizio di quella che promette di essere la sua più grande, più audace, e migliore era”, ha dichiarato la casa discografica. Jennie aveva pubblicato il primo singolo solista, Solo, nel 2018. Nel 2023 la popstar aveva inoltre collaborato con Lily-Rose Depp e The Weeknd nel brano One of the Girls per la serie tv The Idol e pubblicato il suo ultimo singolo solista You & Me.