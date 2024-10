Cinema

Non aprite quella porta, 50 anni fa usciva l'horror cult: le curiosità

L’1 ottobre 1974 debuttava al cinema The Texas Chain Saw Massacre, opera indipendente a basso costo diretta da Tobe Hooper. Racconta la storia di un gruppo di amici che cadono vittime di una famiglia di assassini cannibali. Tra loro c’è l’iconico Leatherface, con la sua maschera di pelle umana e la motosega che usa come arma. Nonostante i divieti in molti Paesi, la pellicola ebbe enorme successo, dando vita a un franchise che prosegue ancora oggi

Non aprite quella porta compie 50 anni. Uno dei film horror più influenti di tutti i tempi, diretto da Tobe Hooper, uscì nei cinema degli Usa per la prima volta l’1 ottobre 1974. The Texas Chain Saw Massacre (questo il titolo originale), prodotto con un piccolo budget e girato con attori semi-sconosciuti, lanciò il personaggio di Leatherface, uno dei killer più iconici di questo genere cinematografico. La pellicola subì pesanti censure ma ebbe un successo di pubblico incredibile diventando una delle pietre miliari dello slasher. Ecco tutto quello che c’è da sapere

GENESI - Il progetto del film fu sviluppato da Tobe Hooper nei primi anni ’70 mentre lavorava come assistente alla regia all’università e cameraman di documentari. Alcuni elementi furono ispirati da fatti di cronaca dell’epoca e dalla figura del serial killer Ed Gein. L’idea di usare una motosega come arma venne al regista mentre si trovava nella ferramenta di un negozio affollato, riflettendo su come farsi strada tra la folla. La sceneggiatura venne scritta a quattro mani con Kim Henkel e un amico del regista investì 60mila dollari di produzione come budget