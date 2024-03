Il Corvo, il primo trailer del reboot con Bill Skarsgard

Nel primo montaggio esteso dell'attesa pellicola, le immagini della nuova versione della storia tratta dal fumetto di James O'Barr, che punta sull'azione e su sequenze forti e violente con un protagonista ancora più dolente e spietato di quello del cult degli anni Novanta

Preceduto da un teaser dominato da immagini rosso sangue che anticipavano il tono di una pellicola che mostrerà lo scontro efferato tra amore e morte in maniera cruda e brutalmente appassionata, il primo trailer ufficiale de Il Corvo, reboot del cult degli anni Novanta con Bill Skarsgård di Rupert Sanders di cui a fine febbraio erano uscite le prime foto ufficiali, non ha tradito le aspettative provando che l'attesissimo nuovo prodotto di Pressman Film e Lionsgate sarà uno spettacolo visivo probabilmente non adatto a un pubblico facilmente impressionabile.

Sanders spinge sull'azione rendendo ancora più dinamica e violenta la storia brutale tratta dal celebre fumetto di James O'Barr facendo del suo Eric Draven un vendicatore, se possibile, ancora più dolente e spietato.

Il trailer: il reboot con più azione e più violenza “Non hai idea dell'inferno che ti aspetta”, gridano i nemici di Eric Draven a Bill Skarsgård, assoluto protagonista del primo trailer ufficiale de Il Corvo, pellicola al cui debutto al cinema negli States mancano ancora diversi mesi (la data prevista è il 7 giugno).

Draven, che come sapranno i fan della storia è tornato dal regno dei morti per vendicarsi dei suoi assassini e di quelli della sua amata, risponde che, invece, sa benissimo quello che gli aspetta perché - come si apprende dai dialoghi montati nella clip di quasi tre minuti – non c'è pace per le anime tormentate.

Nella speranza di fare giustizia dei suoi assassini, Draven si renderà artefice a sua volta di una carneficina perché nei suoi occhi bordati pesantemente di nero bruciano ancora i ricordi della sua Shelly, una bellissima e conturbante FKA Twigs, uccisa e stuprata da un branco di criminali. Il trailer risponde alla curiosità dei fan de Il Corvo mostrando gli omicidi dei protagonisti e anche molti passaggi della spietata vendetta di Draven in un crescendo di sequenze che spaziano tra sogno e realtà (vedi il passaggio tra la vita e la morte di Eric e Shelly).

Parecchio sangue, diverse sparatorie e molti inseguimenti in uno sfondo urbano notturno, pericoloso e dark, nella migliore tradizione dei fumetti adattati per il grande schermo ma anche dei videoclip il cui linguaggio sembra essere la principale ispirazione di questo nuovo e atteso titolo. leggi anche Il Corvo, le prime immagini di Bill Skarsgard nei panni di Eric Draven

Il reboot: riscrivere il mito Il primo trailer di The Crow, Il Corvo versione anni Venti del Duemila, conferma la volontà dei realizzatori di costruire uno spettacolo visivo contemporaneo condito di sequenze ad effetto ed animato da personaggi (ri)scritti per diventare nuove icone del pubblico, antieroi capaci di trovare un proprio posto col tempo nell'immaginario collettivo nel quale il mito di Bradon Lee è viva e inscalfibile.

Consapevoli dell'iconicità dell'attore de Il Corvo del 1994, il regista e i produttori hanno spostato la storia nel presente cominciando col dare al protagonista l'aspetto e il look di un musicista dei giorni nostri, con tanto di fisico tatuato e petto sempre in vista.

Il risultato è dark romance allo stato puro (un genere letterario, e non solo, che spopola tra i più giovani) col protagonista che è spinto ad agire da un accecante sentimento primordiale: non la rabbia, come si potrebbe pensare, bensì l'amore.

Cosa ne pensano gli utenti in rete? Restano scettici quelli che sono cresciuti con Il Corvo, che quest'anno celebra trent'anni dalla sua uscita. Sono curiosi, invece, i più giovani che potrebbero diventare i primi fan della nuova operazione. I più entusiasti sono i fan di Bill Skarsgård che con questa prova si è sicuramente messo in gioco con un ruolo delicato ma che potrebbe essere tra i migliori della sua carriera. approfondimento 30 anni fa Brandon Lee moriva sul set de "Il Corvo". Cosa era successo

