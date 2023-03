4/12 ©Webphoto

Brandon ottiene la sua prima, piccola, parte nel 1985, quando partecipa a The Crime Killer. Un anno dopo sbarca in tv, nel film Kung Fu: The Movie. Tutte le pellicole in cui appare – piccoli B-movie semi-violenti o comunque ispirati alle arti marziali - non riescono a a fargli fare il salto di carriera in cui sperava. Tra queste ci sono Legacy of Rage (1986), Kung Fu: The Next Generation (1987), Laser Mission (1990), Showdown in Little Tokyo (1991) e Rapid Fire (1992). In foto, Brandon Lee in Rapid Fire

George Clooney sulla morte di Brandon Lee e l’incidente di Rust:“Controllo sempre le armi"