Il Corvo, le prime immagini di Bill Skarsgård nel remake del cult

Il look di Bill Skarsgård

Per definizione, le icone sono come le stelle, luminose e inalterabili. Questa, almeno, è l'idea dei fan de Il Corvo - milioni, probabilmente, spalmati su più generazioni negli ultimi trent'anni - in attesa, come il resto del grande pubblico, dell'annunciato nuovo film basato sulla storia del celebre fumetto di James O'Barr.

Se la scelta di Bill Skarsgård aveva stuzzicato l'immaginazione del pubblico, vista la bellezza nervosa dell'attore di Stoccolma che si è legato sempre a personaggi inquietanti (vedi il killer Pennywise nella saga IT), diverse sono state le reazioni alle prime immagini scattate sul set che svelano il look del prossimo Eric Draven.

Il nuovo musicista vendicatore ha poco in comune col personaggio come lo conosciamo e nelle foto diffuse online è più contemporaneo di quanto i fan si immaginassero.

In un primo scatto, Skarsgård si guarda allo specchio, quasi per riconoscere i segni del suo celebre predecessore col quale ha in comune il trucco pesante sul viso e sugli occhi (sempre bordati di nero) ma dal quale si differenzia per il taglio di capelli, non più lunghi e ondulati, bensì corti e con i ciuffi portati sulla fronte, e per un gran numero di tatuaggi (tutti rigorosamente realizzati con inchiostro nero) che decorano il petto, l'addome, le mani, la faccia.

I micro tatuaggi sulla faccia, sono in primo piano negli scatti ravvicinati dell'attore con FKA Twigs, la nuova Shelly, l'amore perduto di Eric.

“Sembra Joker”, scrivono alcuni. “È uno scherzo? È una versione Twilight de Il Corvo?” commentano altri. Sanders, il regista, ha detto che aveva immaginato il personaggio esattamente così e per il suo look si è ispirato a sé stesso.