Puff Daddy, presentata mozione contro i mandati di perquisizione

Gli avvocati di Sean Combs hanno presentato una mozione per sopprimere le prove ottenute dai pubblici ministeri federali mediante le perquisizioni delle case del rapper a Los Angeles e a Miami. Secondo i legali di Puff Daddy, infatti, i mandati di autorizzazione alle perquisizioni sarebbero incostituzionali perché le relative richieste sarebbero eccessive e ricche di omissioni e falsità. “Ma ha funzionato: il governo ha ottenuto i suoi mandati, ha fatto trapelare informazioni dannose e poi ha eseguito le sue incursioni in stile militare nelle residenze di Combs”, si legge nei documenti legali riportati da Abc News. Come aggiunge Rolling Stone, gli avvocati del rapper hanno sostenuto inoltre che il governo fosse in possesso di prove secondo le quali la partecipazione di Vittima-1 – l’ex fidanzata di P. Diddy, Casandra “Cassie” Ventura – agli incontri sarebbe stata “volontaria e consensuale, non forzata come suggerito dal governo nelle sue domande”. Nel novembre 2023, la cantante aveva fatto causa a Combs per presunte violenze e la presunta costrizione a partecipare ai Freaks Offs, festini a base di sesso e droghe. I due hanno risolto la controversia mediante patteggiamento, ma da allora Puff Daddy è stato travolto da oltre 50 cause civili. Dopo l’arresto, avvenuto lo scorso settembre, il rapper è ora accusato di traffico sessuale e racket. Finora si è dichiarato non colpevole e resta in attesa di processo, che inizierà a maggio. Se condannato, rischia da 15 anni di carcere all’ergastolo.