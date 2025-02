007, il referendum di Jeff Bezos per scegliere il nuovo James Bond

IL PASSAGGIO DELLA DIREZIONE CREATIVA

Nel 2022 Amazon aveva comprato MGM per 8.5 miliardi di dollari e aveva ottenuto così i diritti di distribuzione di tutti i film di 007, ma fino a pochi giorni fa la famiglia dell’originario produttore Albert “Cubby” Broccoli aveva conservato la direzione creativa. Secondo Deadline, l'ulteriore cambiamento non avrebbe lasciato indifferenti i fratelli Michael Wilson e Barbara Broccoli. In particolare, lei avrebbe avvisato un suo collaboratore con una telefonata più simile all'annuncio di "un lutto in famiglia" e sarebbe “rassegnata” e "sconvolta". Nel frattempo, entro il 2026 Amazon intenderebbe attivare la distribuzione di film nelle sale e, probabilmente, promuovere proprio un nuovo film di James Bond. "Il mio rispetto, l'ammirazione e amore per Barbara e Michael resta costante e immutato", ha dichiarato a Hollywood Reporter Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha interpretato l'agente segreto in cinque film: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. L'attore ha augurato a Wilson "il meritato riposo nella pensione" e a Broccoli "successo nelle sue prossime avventure che saranno spettacolari", nelle quali lui spera di entrare a far parte.