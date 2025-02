Claudio Baglioni, la possibile scaletta del concerto a Cagliari

Lunedì 24 febbraio Claudio Baglioni sarà in concerto nel capoluogo sardo. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo del Teatro Lirico: via Sant'Alenixedda, 09124, Cagliari .

Centoventi concerti in quarantotto città per l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di uno degli artisti più amati e famosi della scena musicale nazionale. Tutti i dettagli dello show di Cagliari.

Dal debutto con l’album omonimo nel 1970 al più recente In questa storia che è la mia uscito nel 2020, Claudio Baglioni (FOTO) si è affermato come uno dei più amati cantautori italiani. Ricordiamo successi come Questo piccolo grande amore, Avrai, Strada facendo e Mille giorni di te e di me.