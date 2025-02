Lucio Corsi annuncia due concerti negli Ippodromi di Roma e Milano

Il cantautore sarà in concerto il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano

Dopo aver aggiunto una nuova data alla tournée completamente sold out in partenza ad aprile, Lucio Corsi (FOTO) ha annunciato due nuovi appuntamenti live in programma a Roma e a Milano.

lucio corsi, i concerti negli Ippodromi Il 13 aprile il cantautore darà il via alla tournée dal palco dell’Estragon di Bologna toccando poi Venaria Reale, Firenze, Roma, Napoli, Padova fino a Milano con la doppia data del 29 aprile e del 4 maggio. Visto il grande successo riscosso da parte del pubblico, Lucio Corsi ha annunciato altri due show: il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma in occasione del Rock In Roma e il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il cartellone del Milano Summer Festival. Approfondimento Lucio Corsi all'Eurovision, il sostegno di Damiano e degli altri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucio Corsi (@lucio_corsi)

Lucio Corsi è stato tra i grandi protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo conquistando il secondo posto con Volevo essere un duro e il Premio della Critica Mia Martini. In merito al suo debutto sul palco del Teatro Ariston, il cantautore ha dichiarato: “La musica mi ha aiutato a fuggire da dove mi trovavo anche quando di pullman o treni non ne passavano più. Grazie a tutti”. Approfondimento Eurovision 2025, il vincitore di Sanremo Olly rinuncia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucio Corsi (@lucio_corsi)

Dopo la rinuncia di Olly, a maggio Lucio Corsi rappresenterà l’Italia alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’artista sarà in gara nella finale in programma a Basilea sabato 17 maggio: ”Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

