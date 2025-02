Lucio Corsi, sui social virali le foto di quando era modello per Gucci

Col Festival di Sanremo 2025 è esplosa una vera e propria Corsi mania , per capirlo, non c'è stato bisogno di aspettare i piazzamenti della classifica finale . Il cantautore toscano ha iniziato a generare curiosità fin dall'inizio della kermesse - specie quando è stata svelata la lista dei duetti , dunque, la sua scelta di esibirs i sul palco con Topo Gigio - non ci stupisce, quindi, che le ricerche siano andate avanti anche nei giorni scorsi riportando alla luce alcuni momenti della carriera dell'artista, ancora poco nota al grande pubblico. Nello specifico, hanno suscitato stupore degli scatti che ritraggono Corsi in passerella . In un passato non troppo remoto, il cantautore ha avuto delle esperienze come modello . Quando? Nel 2017 e con il brand Gucci .

Lucio Corsi in passerella per Gucci nel 2017

Volevo essere un duro, il brano che ha portato Lucio Corsi sul secondo gradino del podio del Festival di Sanremo 2025, è un manifesto del pensiero del suo autore facilmente condivisibile da chi, come lui verosimilmente, prende coscienza del proprio essere, accettandosi coi propri limiti e la propria (spesso magnifica) unicità.

Nel 2023 Lucio Corsi faceva uscire l'album Cosa faremo da grandi? La cui title track descrive la condizione, molto attuale, di chi nemmeno da vecchio sa cosa che cosa farà domani.



Probabilmente è con questo approccio curioso e forse avido nei confronti della vita che il cantautore si è gettato qualche anno fa in un'impresa apparentemente distante da quelle musicali in cui è principalmente impegnato oggi.

Nel 2017 Lucio Corsi ha sfilato in passerella con Gucci mettendosi al servizio delle esigenze artistiche dell'allora direttore creativo del brand, lo stilista Alessandro Michele, oggi direttore creativo di Valentino.

Michele ha sempre messo in piedi i suoi fashion show facendo attenzione a reclutare come modelli volti corrispondenti alla sua estetica inclusiva, dunque, non i classici indossatori, bensì persone di età molto diverse, con caratteristiche fisiche anche poco tradizionali.

Michele, che è un designer estremamente attento all'arte a trecentosessanta gradi, scelse per la presentazione della Cruise collection 2018 di Gucci anche Corsi, allora cantautore da poco reduce dalla pubblicazione del suo primo album Bestiario musicale.



Corsi, coi capelli sciolti e il capo ornato da una coroncina dorata, parte dell'immaginario di Michele per quella collezione, sfilò a Firenze indossando un look di stampo invernale, col cappotto di panno a doppiopetto con l'interno di shearling, un completo stampato a tinte e fantasie vivaci, con la gonna a pieghe appena visibile sotto al cappotto, gli stivaletti di pelle decorati e una maxi borsa a mano in tessuto tartan con dei fiori ricamati.

L'evento è stato ricordato da Michele che ha condiviso tra le Stories del suo profilo Instagram uno scatto dell'epoca, probabilmente di backstage, in cui abbracciava un giovane Corsi.

Immaginiamo che i due siano rimasti legati in questi anni, fatto sta che con questa Story i riflettori si sono riaccesi sulla sfilata evento riportando a galla le foto di Corsi versione modello.

Insieme a questi scatti sono riemersi anche quelli della campagna moda di quella stagione, "Roman Rhapsody", scattata da Mick Rock.

Michele fece posare il cantautore ma anche altri volti noti del mondo dello spettacolo, da Alessandro Borghi a Miriam Leone e Francesco Bianconi, voce dei Baustelle.