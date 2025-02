Sanremo, il testo della canzone di Lucio Corsi: Volevo essere un duro

Festival di Sanremo, il debutto di Lucio Corsi

Alla vigilia del Festival, l'artista si è raccontato in un’intervista: “Era il momento giusto, da bambino suonavo per strada ed è stato utile, poi c'è stata la band al liceo, tutto serve per avere basi. Sanremo è un frullatore, mi dicono, ed è facile tagliarsi ma se hai buone basi diventa un paracadute". L'artista ha proseguito: "A marzo esce il disco e poi si va in tour: il mio sogno è passare tutta la vita in concerto, girare l'Italia con quelli con cui condivido il palco, che sono amici dai tempi del liceo e non turnisti". Infatti, ad aprile Lucio Corsi partirà in tour toccando numerose città del nostro Paese: da Bologna a Milano passando per Torino, Firenze e Napoli. Tra i suoi album più apprezzati troviamo Bestiario musicale e La gente che sogna, usciti rispettivamente nel gennaio del 2017 e nell’aprile del 2023.