Lucio Corsi, Carlo Verdone ha chiesto un inedito per Sanremo. VIDEO

Carlo Verdone aveva previsto la presenza di Lucio Corsi al Festival di Sanremo. Il regista e attore aveva infatti coinvolto il cantautore nella terza stagione della serie tv Vita da Carlo, dove Corsi aveva assunto il ruolo di Big in gara alla kermesse sotto la direzione artistica dello stesso Verdone. "Speravo che Lucio arrivasse primo: è arrivato secondo, sempre molto in alto", ha raccontato il regista in un videomessaggio andato in onda nella trasmissione Che tempo che fa. "Però se fosse arrivato primo avrei postato questa mattina il vero finale della mia terza stagione, che è stato tagliato, dove Lucio Corsi vinceva". Ha proseguito: "Questa mattina quando ho saputo che è arrivato secondo e che ha vinto il premio Mia Martini, sono stato veramente molto contento. Lucio è un cantautore vero, un ragazzo profondo che ama stupirsi, vive in un mondo che in qualche modo lui trasforma in una fiaba. È colto, ha un animo bello, sereno, sincero. Devo dire è una persona rara, credo che farà una bella carriera...Scriverà cose sempre più belle, sempre più di qualità, sempre più profonde e quindi cambierà anche un po' il cantautorato secondo me. In bocca al lupo, Lucio! Ti voglio bene". Ospite di Fabio Fazio, Corsi ha risposto: "Io sono felicissimo, tre giorni fa ero già a posto! La prima sera era un salto nel vuoto, "ora faccio un tuffo, vediamo cosa succede". Dopo le prime due esibizioni ero già al settimo cielo, la classifica non mi interessa".