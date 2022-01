8/20

Da Borotalco (1981) - Augusto: Tiè senti 'sto prosciutto, senti com'è dorce - Sergio - Eh, ho mangiato... Augusto - Senti 'sto prosciutto t'ho detto, è dorce!!! E 'ste olive? Tiè senti 'ste olive, queste so' ggreche sa' oh, ggreche! (infilandogliene una in bocca) E 'nnamo e ddai, so' ggreche! So' bbone? Come so', dì la verità! - Sergio - So' ggreche.

40 anni fa "Un sacco bello", il film di Ferragosto per eccellenza