Carlo Verdone: "Mario Brega era difficilissimo da dirigere"

Nel giorno del suo compleanno, l'attore e regista romano racconta a Francesco Castelnuovo il suo rapporto sul set con Mario Brega e altri gustosi aneddoti. Non perdete la puntata di 100x100CINEMA dedicata a Verdone in onda martedì 17 aprile alle 21 su Sky Cinema Uno

approfondimento Sky Cinema Collection a tutto Carlo Verdone “La mia vita artistica si fonda sull'osservazione, sul captare elementi, umori della gente, e trasferirli in pellicola.” Con queste parole Carlo Verdone spiega il suo approccio alla comicità. Da sempre il cinema di Verdone è stato una cartina di tornasole della società italiana e dei suoi mutamenti. I suoi film hanno raccontato il nostro Paese meglio di molti libri o articoli di giornali Così nel giorno del suo genetliaco è giusto celebrare un cineasta ci ha fatto ridere di noi stessi, ma anche aiutato a comprendere il mondo che ci circonda Così, insieme a Sky Cinema Verdone, il canale interamente dedicato all’attore e regista romano con 20 film tra quelli da lui diretti e interpretati, proprio martedì 17 novembre – giorno del 70° compleanno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due va in onda su una puntata speciale di 100x100 Cinema – Buon compleanno Verdone (disponibile anche on demand) con un’intervista esclusiva e confidenziale di Francesco Castelnuovo in cui Verdone racconta i suoi migliori e peggiori compleanni, il ricordo del suo primo film Un sacco bello, la sua passione per la musica e altri aneddoti esilaranti, tra cui gli incontri con Mario Brega e Elena Fabrizi (Sora Lella) che ha diretto in diversi film.

approfondimento I 70 anni di Carlo Verdone: "Festa grande ma solo alla fine del Covid" Per l’anagrafe era Florestano Brega. Per il mondo, invece, era Mario Brega, figlio del falegname ed ex atleta olimpico Primo Brega. A causa dei modi spicci, della voce ruvida e della corporatura imponente, Mario è stato per il cinema l’archetipo del romano burbero con la battuta salace, sempre pronto a mollati uno sganassone. E proprio attraverso l’incontro fortuito con Carlo Verdone a casa di Sergio Leone, Brega ha trovato il terreno fertile per dare spazio alla sua vis comica. Basti pensare a un Un Sacco Bello, in cui proprio nei panni del padre dell’hippy Ruggero (interpretato dallo stesso Verdone) risulta irresistibile fra un” so comunista così” e “Na spade de foco” Parimenti a Principe”, il camionista impegnato a fare un’iniezione alla Sora Lella con “sta mano che può esse ferro o può esse piuma”. E che dire del droghiere Augusto di Borotalco (grande consumatore di olive greche) pronto a gonfiare di botte con la cinta al grido di “infame nato”, il malcapitato Sergio Benvenuti che si spaccia per Manuel Fantoni?