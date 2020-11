Sky Cinema Collection a tutto Carlo Verdone

In occasione dei 70 anni dell’attore e regista, nato il 17 novembre, dal 16 al 30 il canale 303 di Sky diventa Sky Cinema Verdone, con una programmazione tutta dedicata, disponibile anche On Demand

Da lunedì 16 a lunedì 30 novembre , il canale 303 di Sky, disponibile per tutti gli abbonati satellite e fibra, si trasforma così in Sky Cinema Verdone , con una programmazione esclusivamente dedicata ai suoi film più amati. Si parla in totale di venti titoli, tutti quanti disponibili anche On Demand .

Poche figure hanno influenzato il cinema italiano contemporaneo come Carlo Verdone , regista, attore e sceneggiatore che con le sue commedie ha fatto innamorare il pubblico e al contempo si è guadagnato il plauso della critica. Il 17 novembre il cineasta di Roma compie 70 anni : per l’occasione, Sky Cinema Collection ha voluto fargli un regalo davvero speciale.

approfondimento

Cinema, "Un sacco bello" di Verdone compie 40 anni. FOTOGALLERY

Questa vera e propria festa dedicata a Carlo Verdone include naturalmente i suoi amatissimi film a episodi, a partire dalla sua pellicola d’esordio Un sacco bello (prodotta, come Bianco, rosso e Verdone, dall’amico Sergio Leone) fino al cult Viaggi di nozze, che ha lanciato la carriera di Claudia Gerini.



Tra i film disponibili nella Collezione Carlo Verdone troviamo poi alcuni lavori che lo hanno visto al fianco di altre leggende: parliamo ad esempio di In viaggio con papà, in cui ha recitato assieme all’immenso Alberto Sordi, o di Sette chili in sette giorni, in coppia con Renato Pozzetto.



La selezione è davvero ampia: non mancano chicche come la commedia corale Grand Hotel Excelsior e film che hanno fatto la storia del cinema recente come La grande bellezza di Paolo Sorrentino, qui riproposto in versione integrale, che aveva tra i principali interpreti proprio Carlo Verdone.

Insomma una vera festa di compleanno con tanti invitati speciali, da non perdere per poter dire nel migliore dei modi: Tanti auguri Carlo!