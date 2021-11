Vita da Carlo, il cast della serie tv di Carlo Verdone

Il pubblico sta premiando l'esordio di Carlo Verdone nella tv in streaming. “Vita da Carlo”, serie in dieci puntate distribuita da Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha registrato buoni risultati fin dal suo debutto, un successo confermato anche dall'attenzione per il titolo sui social media. Tra i punti di forza dello show, di cui Carlo Verdone è autore, interprete e regista insieme ad Arnaldo Cantinari, un interessante cast tutto italiano