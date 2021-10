Vita da Carlo, il teaser trailer della serie con Carlo Verdone

La trama dello show e dove vederlo

La Festa del Cinema di Roma sarà la vetrina per il nuovo show di e con Carlo Verdone che esordisce in streaming sul piccolo schermo con Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La serie “Vita da Carlo” debutterà entro la fine dell'anno, ed è composta da dieci puntate in cui l'autore romano racconterà un po' di se stesso, tra realtà e finzione, come fa nelle sue commedie.

In “Vita da Carlo”, il protagonista mette in scena alcuni frammenti della sua vita reale, divisa tra professione e incontro coi fan a cui si è sempre donato generosamente. Tra i temi dello show quello della popolarità occupa un posto centrale e l'autore/interprete non manca di dare la sua visione personale, spesso tragicomica. Tra le vicende raccontate, la storia d'amore tra il protagonista e una farmacista (e qui Verdone batte sul noto tasto dell'ipocondria di cui soffre realmente nella vita e che ha trovato spesso posto nelle sue storie) e quella di una improbabile candidatura a sindaco della sua città, anche questa con risvolti esilaranti. Alla vita pubblica si contrappone la vita privata del regista, anche questa parte dello show, fatta di giornate semplici, al limite della frugalità, ma non per questo meno imprevedibili e divertenti.