Massimo Troisi, le frasi più divertenti tratte dai suoi film

Anna (Giuliana De Sio): Mi piace fare l'amore con te. Vincenzo (Massimo Troisi): Anche a me. Anna: E allora perché non me lo dici mai? Vincenzo: Che significa? Se lo faccio, ca lo facciamo accussì, vuol dire che mi piace, no? Anna: Eh no. Vincenzo: Come no? No. È mai visto ca mi so' dato 'na martellata sulla mano o mi so' tagliato un orecchio? No. Sai perché? Perché non mi piace. È normale, Senza che uno ha da' dicere tutt'e cose. Certe cose vanno da sé. Se uno capisce capisce. (Scusate il ritardo)