Addio a Isabella De Bernardi, la ragazza hippy di “Un Sacco Bello”

"Oggi mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi, la Fiorenza di 'Un sacco bello' purtroppo non c'e' piu'. Resterà sempre per me una cara amica, un'attrice che mi ha esaltato una sequenza importante, una persona spiritosa che resterà sempre nell'immaginario collettivo".

Figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardi, lo storico autore cinematografico che con Leo Benvenuti formò una delle coppie di maggior successo della commedia all’italiana, esordì nel cinema proprio con Carlo Verdone, e sotto la guida dello stesso regista fece delle apparizioni in Borotalco (1982), Il bambino e il poliziotto (1989) prima di lavorare anche con Alberto Sordi ne il Marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982). Va ricordato anche che Isabella De Bernardi partecipò a una delle prime serie italiane, I ragazzi della III C, tuttavia il ruolo per cui sarà sempre ricordata è proprio quello di Florenza e la sua battuta in romanesco rivolto ad un quanto mai arrabbiato Mario Brega: “ Guarda che io a mi padre j'ho già sputato in faccia, attento, fascio, che nun ce metto niente!"