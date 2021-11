Carlo Verdone pubblica la pennichella di Christian De Sica

Ha tutta l’aria di essere un vero e proprio “ritratto di famiglia”, quello condiviso nel pomeriggio di ieri, domenica 21 novembre, dall’attore e regista Carlo Verdone insieme al cognato e amico di sempre Christian De Sica. “Lo zio Christian è crollato dopo il pranzo domenicale. Un abbraccio a tutti voi” Condividi

Oltre 80mila mi piace e 2000 commenti direttamente dai fan di tutta Italia. Protagonista di questo enorme successo di condivisioni social, la foto condivisa dall’attore e regista romano Carlo Verdone, insieme al collega e amico di sempre Christian De Sica. Un vero e proprio ritratto di famiglia che, dopo un allegro pranzo domenicale, mostra il figlio del grande Vittorio steso e assonnato sul divano. “Ora in campagna. La vera ‘Vita da Carlo’ con i figli Paolo e Giulia e lo zio Christian crollato dopo il pranzo domenicale”, ha commentato Verdone riprendendo il titolo della serie comedy, dal 5 novembre in onda su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e che lo vede protagonista. “Un abbraccio a tutti voi” ha concluso salutando i fan.

La foto di Carlo Verdone e Christian De Sica approfondimento Vita da Carlo, il cast della serie tv di Carlo Verdone È con un simpatico scatto su Instagram che Carlo Verdone ha voluto mostrare ai fan la vera “Vita da Carlo” (parafrasando il titolo della sua serie comedy). Seduto sul divano, accanto ai figli Paolo e Giulia, l’attore e regista romano ha voluto inquadrare anche il cognato e amico di sempre Christian De Sica, raffigurato in secondo piano e steso sul divano, mentre si gode una pennichella pomeridiana. Una fotografia che in pochi minuti ha scatenato una vera e propria pioggia di like e commenti da tutta Italia, con i fan che hanno apprezzato la normalità di due attori così famosi e pluripremiati.

Carlo Verdone e Christian De Sica sono parenti approfondimento Vita da Carlo, trailer ufficiale Forse non tutti lo sapevano, ma quello che lega i due attori italiani non è solo un legame professionale e di grande amicizia e stima (sono stati addirittura compagni di banco alla scuola superiore), ma una vera e propria parentela. Carlo Verdone e Christian De Sica sono cognati nella vita reale: l'attore figlio di Vittorio De Sica ha sposato la sorella del regista romano, Silvia Verdone. Nonostante il forte legame di amicizia e lo svolgere lo stesso lavoro, Verdone e De Sica hanno però girato insieme soltanto tre pellicole, “Acqua e Sapone”, “Borotalco” e “Compagni di Scuola”. “Vita da Carlo”, la serie comedy di Carlo Verdone Quella di cui Carlo Verdone parla nel testo della sua didascalia social “la vera Vita da Carlo” non è altro che la vita di cui l’attore romano parla anche nella serie tv comedy omonima, in onda dal 5 novembre su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel corso di ben 10 puntate, la fiction alla sua prima stagione, racconta la vita privata di Carlo Verdone, seppur romanzata, alle prese con tutto ciò che succede nella quotidianità di uno degli attori italiani più amati di sempre.