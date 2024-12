Vita da Carlo 4, annunciato il cast della nuova stagione

La terza stagione è su Paramount+ da pochi giorni, ma i nuovi episodi sono già in corso di produzione. Tra le new entry, l'attore e regista Sergio Rubini

Tra le presenze fisse della quarta stagione - che è attesa tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 , anche se una data d'uscita ufficiale ancora non c'è - troviamo anche l'attrice e regista Monica Guerritore (protagonista della miniserie Inganno ), Antonio Bannò (Rocco Schiavone 2, Suburra), Caterina De Angelis (figlia di Margherita Buy nella vita e in Volare), Filippo Contri (protagonista di Amici per caso), Claudia Potenza (Magnifica presenza, Il clan dei camorristi) e l'attrice di cinema e teatro Maria Paiato .

Sin dalla prima stagione, Vita da Carlo ha conquistato il pubblico. La serie tv ideata da Carlo Verdone, un po' verità e un po' finzione, è approdata su Paramount+ nei giorni scorsi con la sua terza stagione. Che non sarà però l'ultima. I nuovi episodi sono già in produzione e sono colmi di guest star .

Il ritorno al cinema

All'Ansa, Carlo Verdone ha raccontato: "Il mio scopo è sempre stato quello di mettere me stesso in questa serie. Mi muovo e agisco come faccio sempre, anche sgraziato se occorre, dimenticatomi la macchina da presa".

A proposito della terza stagione, ha spiegato che tutto è più complicato. Le persone sono più tristi, bisogna prestare attenzione a ciò che si scrive, e far ridere è difficile. "A volte grazie al politicamente corretto si sfiora il ridicolo, devi stare attento a non far arrabbiare nessuno, non vi racconto quanti pomeriggi ho perso con gli autori per non avere problemi di nessun tipo".

Al centro della narrazione, una sfida offerta a Carlo Verdone: la conduzione del Festival di Sanremo. Tuttavia, Ema Stockholma (assistente e co-conduttrice confusionaria) gli rema contro, e così il vicino di casa Maccio Capatonda, la figlia Maddalena, il genero disoccupato, l'ex moglie (Monica Guerritore) e l'ex amante (Stefania Rocca).

E dopo Vita da Carlo 4? "Il 14 novembre parte la quarta stagione di Vita da Carlo e poi, subito dopo, vorrei fare un film. È tanto tempo che sono lontano dalla macchina da presa, ma c'è stato il Covid e il pubblico ha disertato le sale. Insomma chiudo la tetralogia e torno al cinema".