Inganno, serie con Monica Guerritore contro il tabù dell'età per amare

Scopriamo tutto quello che bisogna conoscere su questo nuovo show, in arrivo a partire da domani, mercoledì 9 ottobre 2024, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Nella ricetta vincente di questa serie non manca un ingrediente fondamentale per il successo: il mistero. Proprio questo è ciò che si lega alla passione e al dramma familiare, rendendo Inganno un manicaretto succulento per i palati nostrani. Altri ingredienti prelibati della “ricetta Inganno” sono senz'altro il cast, la regia da autore e, non da ultimo, una sceneggiatura anch'essa d'autore, scritta a più mani da alcuni dei nomi più interessanti della letteratura, della cultura e dello showbiz italiano di oggigiorno (Teresa Ciabatti ne è un esempio).

Si tratta di una relazione che mette in discussione sia le convenzioni sociali che quelle familiari, finendo per sollevare tanti interrogativi su alcuni dei più comuni tabù che si legano all'età, alle relazioni sentimentali e, non da ultimo, al ruolo di madre e alla maternità in generale. La relazione tra Gabriella ed Elia, interpretato da Giacomo Gianniotti, è segnata da tantissimi segreti e da svariate ambiguità.

Le sceneggiatrici hanno raccontato quanto segue per spiegare quale lavoro di adattamento sia stato condotto rispetto alla serie originale inglese: “Inganno è una storia di famiglia, e la famiglia italiana è molto diversa dalla famiglia inglese. Per noi, culturalmente, la differenza di età e di ceto sociale è un tabù molto più forte da raccontare, e spezzare. Tutta la drammaturgia doveva quindi passare da una palette pastello e una palette vibrante, a tinte forti, quasi estreme. Ci siamo quindi concentrate sul lavorare diversamente i protagonisti della storia: Gabriella, a differenza di Julia, è una donna vitale, decisa, apparentemente non scalfibile".

“Inganno, in ultima istanza, parla di una famiglia italiana alle prese con cambiamenti profondi che lasceranno segni su tutti i suoi membri, non solo su Gabriella. Ma parla anche di felicità: quella che decidi di andarti a prendere, malgrado tutto e tutti, malgrado l’età, le ferite del passato, i dubbi sul futuro. Quella che ognuno, a maggior ragione una donna di sessant’anni vista ‘solo’ come madre e nonna, ha il diritto, e forse il dovere, di viversi in tutte le sue sfumature”.

“È una serie in cui si sfidano diversi tabù: non solo la relazione tra due persone di età diversa, ma anche dello stesso sesso, e, in un certo senso, della stessa famiglia”, spiegano Teresa Ciabatti, Eleonora Ciampelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, che hanno curato la sceneggiatura.

Corsicato prosegue facendo sapere che in Inganno ha cercato, in particolare, di “ben amalgamare tra loro i vari generi ed esaltare la bellezza dei luoghi che fanno da sfondo, e a volte da contrasto, a questa romantica e tormentata storia d'amore”.

“Ho usato molto la macchina a mano e la steady, per dare dinamismo e creare sempre una tensione emotiva tra i personaggi ma anche visivamente, così come la fotografia inizia un po’ fredda e man mano che tra i due protagonisti nasce la loro relazione, per quanto complicata, si fa sempre più calda e avvolgente, come le stagioni che si susseguono nella storia. E il cuore di questa storia è Gabriella, un personaggio non semplice e dalle molte sfaccettature, su cui con Monica abbiamo lavorato molto; volevamo andare veramente a fondo nella sua complessità emotiva e psicologica, senza alcun timore, per comunicare ogni aspetto di lei: la sua forza, le fragilità, il disagio”.

Il cast dominato da Monica Guerritore



Questa serie televisiva è caratterizzata da un cast dominato dalla celebre attrice italiana Monica Guerritore, 66 anni, qui nei panni della protagonista di nome Gabriella.

Guerritore vanta una lunga carriera costellata di successi. Ricordiamo che nel 1997 è stata candidata alla migliore attrice protagonista ai David di Donatello per La lupa. Nel 2016 ha ricevuto una candidatura alla migliore attrice protagonista ai Nastri d’Argento per la sua interpretazione nel film La bella gente, mentre nel 1998 ha vinto il Premio Flaiano per il teatro per Scene da un matrimonio. Nel 1977 è stata insignita dell’Arancia d'oro alla miglior attrice nell’ambito del Taormina Arte Award.

Giacomo Gianniotti, da Diabolik a Inganno

A fare da comprimario a Gabriella alias Monica Guerritore c'è Elia, interpretato da Giacomo Gianniotti, 35 anni, attore italiano naturalizzato canadese nato a Roma nel 1989.

Gianniotti ha ricoperto il ruolo del Dr. Andrew DeLuca nella serie televisiva Grey's Anatomy, prima come guest star nell'undicesima stagione della serie, poi come membro ricorrente per 9 episodi, in seguito come membro regolare per i restanti 15 episodi della dodicesima stagione e quindi fino alla quindicesima stagione.

Ha anche ottenuto un ruolo in Race - Il colore della vittoria di Stephen Hopkins, film biografico sulla vita di Jesse Owens, uscito nel 2016. Nel 2022 ha ottenuto il ruolo di Diabolik, subentrando a Luca Marinelli, in Diabolik - Ginko all'attacco! e poi in Diabolik - Chi sei?.

Nel cast di Inganno ci sono pure Emanuel Caserio, Dharma Mangia Woods, Francesco Del Gaudio, Denise Capezza e Fabrizia Sacchi. Da segnalare è anche la partecipazione di Geppy Gleijeses.