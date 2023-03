Inganno, al via ciak serie con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti

VOTA PER I CIAK D’ORO



Sono partite le riprese di Inganno, la serie Netflix prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) che arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2024.

Diretta da Pappi Corsicato (regista del film Perfetta Illusione), vede come protagonisti Giacomo Gianniotti (il Diabolik 2.0 della saga dei Manetti Bros.) e Monica Guerritore.

È scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, che hanno creato un thriller sentimentale che racconta di un’appassionante relazione. La storia tenterà di sovvertire il ruolo della maternità nella cultura mediterranea, una missione davvero epica dato che parliamo di qualcosa di radicato fin nelle viscere della nostra cultura (un po' bigotta, diciamocelo pure)…

La trama è in equilibrio tra suspense, abbattimento dei tabù e verità scomode sull’amore. Non si tratta certo di una love story “canonica”. La relazione narrata qui coinvolge ombre e segreti, mettendo in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari.