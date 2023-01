Monica Guerritore racconta il suo film su Anna Magnani

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Perché non è mai stato fatto e perché era la più grande. A cinquant’anni dalla morte di Anna Magnani, Monica Guerritore ha scritto un film su di lei: "Non solo perché è l’anno del suo anniversario -racconta Guerritore- dovrebbe vivere sempre in tutti noi, attori e artisti. Al pubblico manca una figura così: forte, attenta, vera e così professionale". Una donna anche molto moderna: "Sì -conferma l'attrice- tanto è vero che non è mai passata di moda. Non ha mai cambiato niente del suo aspetto. Era così. Io, come lei, ho cominciato a tagliarmi i capelli da sola. Anna Magnani non ha mai avuto una messa in piega, non si è mai truccata. Non ha mai cancellato le sue rughe, le sue borse. Diceva di s...so’ brutta, non importa c’ho core" .