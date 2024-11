Vita da Carlo 3, il cast della 3° stagione capitanato da Carlo Verdone

7/12 ©Webphoto

Ecco il protagonista Carlo Verdone, assieme a Ema Stokholma, qui presente come guest star nella parte di se stessa. Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese naturalizzata italiana, nata nel 1983. Prima di questa esperienza da attrice in una serie, ha recitato in tre film: Appena un minuto, regia di Francesco Mandelli (2019), Quasi orfano, regia di Umberto Carteni (2022) e Un altro ferragosto, regia di Paolo Virzì (2023)