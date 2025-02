Cesare Cremonini ed Elisa di nuovo insieme: nuove canzoni in arrivo

Il cantautore bolognese e la sua collega triestina sono coinvolti in una collaborazione destinata a stupire ancora una volta il pubblico. I due tornano a unire le loro forze artistiche per creare nuova musica, confermando ancora una volta la straordinaria sintonia che li lega. La notizia è stata diffusa direttamente da Cremonini attraverso un post sui social, nel quale ha rivelato che lui e la cantante di “Luce (tramonti a nord est)”, tra le altre, sono attualmente in studio per lavorare a nuovi brani

“Io ed Elisa in questi giorni di febbraio siamo di nuovo in studio insieme!”, con queste parole Cesare Cremonini inizia la lunga didascalia corredo di un carousel di immagini condivise nelle scorse ore sul suo profilo di Instagram.

“Ci sono canzoni nascenti che stiamo scrivendo uno di fianco all’altra, producendo e creando in modo molto naturale, come se lo facessimo da sempre. Questo nostro amore artistico, esploso sul palco del mio ultimo tour, è una collaborazione molto importante per la mia vita e per la mia carriera, che ha già dato frutti come Aurore boreali e Un’alba rosa. Ma erano solo le prime luci di qualcosa di molto più grande che stiamo scoprendo insieme giorno dopo giorno. La voce di Elisa la conoscete tutti, ma è riduttivo parlarne solo per queste doti. Elisa è una produttrice instancabile, visionaria e competente come pochi artisti sanno esserlo. Adoro incontrarla su questi fronti che sono quelli che amo di più anche io. La bella notizia è anche che Eli sarà sul mio palco (e io sul suo) in diverse date speciali del grande tour di 13 stadi del 2025, già interamente soldout. Un inno alla gioia”.

È questa la lunga didascalia che correda la serie di scatti in cui vediamo il cantautore di Bologna e la cantautrice di Trieste fianco a fianco, sia in immagini sul palco del tour di Cremonini sia in nuove foto che attestano questo ennesimo capitolo della collaborazione tra i due.