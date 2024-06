Nosferatu, il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Eggers

Nella clip una ricca anticipazione delle atmosfere tenebrose che fanno da sfondo alla nuova incursione di Eggers nell'universo gotic horror. Al centro della scena Lily-Rose Depp, una giovane donna tormentata dalla creatura di cui non vediamo (ancora) il volto

L'attesa per Nosferatu, il film scritto e diretto da Robert Eggers, ancora privo di una data di uscita in Italia (negli USA uscirà a Natale), si arricchisce di un nuovo contenuto: il teaser trailer ufficiale, una clip di poco più di novanta secondi, disponibile in rete in originale e col doppiaggio italiano.

Il montaggio svela e anticipa le ambientazioni e il look dei personaggi principali che animano questa incursione dell'acclamato autore statunitense nell'universo misterioso e terrificante del primo vampiro cinematografico. Il teaser è un crescendo di angoscia, coi protagonisti che annunciano l'arrivo della malvagia creatura in città.





Il teaser che annuncia l'arrivo di Nosferatu il vampiro

Nosferatu sta arrivando, nella cittadina della Germania che fa da sfondo al remake (in realtà, girato a Praga) e nelle sale di tutto il mondo, come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica 2024-25.

“Sta arrivando”. Il teaser trailer ripete ossessivamente questo annuncio terrificante che è, al tempo stesso, un avvertimento per i protagonisti della storia. Non c'è scampo per gli abitanti della cittadina europea minacciati dall'arrivo di una oscura presenza che, nel trailer, non si vede mai e che, dunque, fa ancora più paura. Come nella migliore delle tradizioni, l'orrore vero, sulla pagina scritta e sullo schermo, è quello che non si vede ma di cui si percepiscono i contorni.

Del leggendario vampiro vediamo la sagoma, le ombre, gli artigli affilati che si stringono intorno alla gola di Lily-Rose Depp, Ellen Hutter, la donna scelta come preda e vittima.

Attorno alla protagonista di The Idol, un cast di interpreti noti, da Willem Dafoe, reduce da Povere Creature! un'altra favola gotica ma di altro tono, a Emma Corrin, Ralph Ineson, Aaron Taylor-Johnson e Nicholas Hoult che, dopo Renfield, torna a confrontarsi coi vampiri (ma questa volta c'è poco da ridere). Il vampiro è Bill Skarsgård, star sempre più richiesta a Hollywood, quest'anno anche protagonista del remake de Il Corvo. leggi anche Renfield, Nicolas Cage ha bevuto sangue sul set (ma non è come sembra)

Eggers a confronto col classico del cinema horror Il primo teaser trailer di Nosferatu che riprende alcune immagini svelate in anteprima assoluta già lo scorso inverno, mostra la cura di Eggers nel ricostruire le ambientazioni e il look dei personaggi, chiave di volta per accedere a un mondo arcano il cui fascino sta nel suo aspetto favoloso e nell'estetica gotica.

Non è la prima avventura horror e fantastica per l'autore di New York che deve la sua fama a titoli come The Witch (2016) e The Lighthouse (2019), opere che hanno ricevuto il plauso della critica e il consenso da parte del pubblico.

La posta in gioco, come è logico, qui è altissima. Il confronto con il capolavoro di Murnau, Nosferatu il vampiro del 1922, opera simbolo del cinema espressionista tedesco, potrebbe rivelarsi arduo e impietoso.

La clip, però, dimostra la padronanza dei codici del genere da parte del regista e sceneggiatore statunitense che, dopo le due favole oscure che lo hanno fatto conoscere al mondo, si è concesso una pausa con The Northman, epopea nordica di carattere storico.

Con Nosferatu Eggers sembra essere tornato nel suo elemento, l'horror soprannaturale. Il suo intento, ha detto, sarà terrorizzare il pubblico alla vecchia maniera, con una storia antichissima, che parte da Dracula di Bram Stoker, che non smette di attrarre il pubblico di ogni epoca. approfondimento 124 anni fa usciva il romanzo "Dracula", i migliori film con i vampiri

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie