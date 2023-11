I più famosi film italiani sui vampiri

7/26

A cena con il vampiro (1989) Tv Movie firmato da Lambero Bava, con George Hilton. Un gruppo di ragazzi crede di avere vinto un provino per recitare in un nuovo film horror a grosso budget diretto da un grandissimo regista del genere, Jurek. In realtà, vengono prelevati e accompagnati a un sinistro castello. Qui troveranno il regista, un vero e proprio vampiro, che chiarisce il motivo per cui il gruppo si trova lì: devono ucciderlo prima che arrivi l'alba, per porre fine alla sua vita terrena