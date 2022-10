O meglio, è convinto che le voci che circolano su di lui siano solo leggende, ottime da sfruttare per spillare qualche soldo e un po’ di pane ai poveri creduloni che popolano i Balcani lacerati dalla sanguinosa guerra dell’ex Jugoslavia all’inizio degli anni 90. “Sono una presa per il culo. I vampiri non esistono”, dice al comandante Kurjak ma proprio gli incontri che farà e gli eventi in mezzo ai quali si troverà lo porteranno però a scoprire chi è davvero, a riconoscere i suoi incubi come frammenti di ricordi impressi nel sangue, a decidere se restare un ciarlatano truffatore o trasformarsi in eroe accettando le enormi responsabilità che derivano dai suoi grandi poteri.

UNA PRODUZIONE DI LIVELLO

Ottimo l’esordio alla regia di Riccardo Chemello, supportato da una bella fotografia firmata da Vittorio Omodei Zorini che punta tanto sui toni scuri e grigi, il film tradisce la presenza al suo interno di alcune tra le più importanti maestranze del cinema italiano e internazionale, dall’hair designer Giorgio Gregorini (Premio Oscar per Suicide Squad), alla Makeup Designer Francesca Galafassi (Game of Thrones). I costumi sono di Giovanni Casalnuovo (Wanted, Romeo & Juliet, Beowulf). Le scene di combattimento, avvincenti e credibili, sono affidate al fight coreographer Vladimir ‘Furdo’ Furdik (Skyfall, Game of Thrones, The Witcher) e al supervisore degli stunt Lubomir Misak (Game of Thrones, The Last Legion, Kingdom of Heaven). Gli effetti speciali sono curati da Alps Studios (Bones and All, Curon, The Stand).