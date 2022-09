Dampyr, il trailer del film tratto dal fumetto Bonelli

UNA PRODUZIONE DA OLTRE 15 MILIONI DI DOLLARI

leggi anche

Dylan Dog, in edicola Groucho visto da quattro grandi autori

Girato interamente in lingua inglese, Dampyr è una produzione con un budget di oltre 15 milioni di dollari ed è il primo film del Bonelli Cinematic Universe. A lavorarci sono state alcune tra le migliori maestranze del cinema italiano: l'Hair Designer Giorgio Gregorini, Premio Oscar® per il Miglior Trucco ed acconciatura nel film Suicide Squad, la Makeup Designer Francesca Galafassi (Game of Thrones, Ben-Hur), Vladimir 'Furdo' Furdik come Fight Choreographer (Skyfall, Game of Thrones, The Witcher), Lubomir Misak come Supervising Stunt Coordinator (Game of Thrones, The Last Legion, Kingdom of Heaven) e Giovanni Casalnuovo come Costume Designer (Wanted, Romeo & Juliet, Beowulf). I producer sono Roberto Proia, Vincenzo Sarno, Andrea Sgaravatti.

SCENEGGIATORI E CAST

Il film, basato sulla serie a fumetti creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, è sceneggiato da Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini, Mauro Uzzeo. Un cast tutto internazionale in cui Dampyr è Wade Briggs (Still Star Crossed, Please Like Me, Foundation, His Dark Materials), Stuart Martin è Emil Kurjak (Jamestown, Medici, Crossing Lines) e Frida Gustavsson è Tesla (Dröm, Eld Lagor, Arne Dahl, Vikings: Valhalla). Al loro fianco, David Morrissey come Gorka (Britannia, The Missing, Good Omens, The Walking Dead), Sebastian Croft come Yuri (Game of Thrones, Horrible Histories: The Movie, Doom Patrol, Heartstopper) e Luke Roberts a interpretare Draka (Game of Thrones, Pirates of the Caribbean, 300: Rise of an Empire, The Batman).