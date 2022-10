Diabolik - Ginko all'attacco! il trailer del film in uscita a novembre

La vendetta è al centro della trama del nuovo film dei Manetti Bros., così come l’ossessione per la cattura di Diabolik. Il trailer risulta essere particolarmente avvincente soprattutto per un motivo: Nel breve filmato che è stato diffuso prima dell’uscita nelle sale, infatti, si vede Eva Kant (interpretata da Miriam Leone) che si schiera contro Diabolik. Possibile che l’elegantissima e abile ladra cambi lato della storia? Solo la visione del film potrà dare una risposta a questo interrogativo, anche che è probabile che sia solamente l’ennesimo inganno di Diabolik e della sua partner criminale per ingannare l’ispettore Ginko. Fatto sta che l’anticipazione ha riacceso l’interesse del pubblico nei confronti del secondo capitolo della saga. “Niente viene prima della cattura di Diabolik, niente”. Questa è una delle frasi centrali del film e c’è da aspettarsi di tutto dalla nuova sceneggiatura che riprende il primo capitolo.

Le new entry di Diabolik - Ginko all’attacco!

Giacomo Giannotti non sarà l’unico nuovo volto del secondo capitolo della saga cinematografica dei Manetti bros., anzi, c’è una new entry destinata a fare molto rumore. Monica Bellucci, infatti, è entrata a far parte del cast nel ruolo della nobildonna Altea. Un ingresso inaspettato che è destinato a cambiare le carte in tavola della trama. Confermata, come detto, Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant così come Valerio Mastandrea in quello dell’ispettore Ginko.