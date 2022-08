Diabolik - Ginko all'attacco: il primo teaser svela il look

Poco più di un minuto di immagini montate sono sufficienti per far crescere la curiosità intorno al nuovo progetto dei Manetti Bros. che dopo il successo di Diabolik (2021) ci riprovano con un sequel che si annuncia all'altezza del precedente. Diabolik - Ginko all'attacco , secondo capitolo della annunciata triologia con protagonista il Re del Terrore arriverà in sala dal prossimo 17 novembre.

New entry: Giacomo Gianniotti e Monica Bellucci

Un nuovo episodio che è chiamato a far rivivere le emozioni del primo lungometraggio, anche questo adattamento delle storie a fumetti dell' “inafferrabile criminale”. Diabolik - Ginko all'attacco, come suggerisce il titolo, darà più spazio alla figura di Ginko che rivive attraverso le espressioni e le movenze di Valerio Mastandrea qui affiancato da una new entry di un certo peso, l'attrice internazionale Monica Bellucci a cui è stato affidato il ruolo di Altea, l'eterna fidanzata dell'ispettore. I due attori sono al centro delle scene del teaser che immette gli spettatori nell'atmosfera del thriller-noir, un filmato che non svela nulla del nuovo film se non l'aspetto degli interpreti principali del cast: Mastandrea e la Bellucci ma anche Miriam Leone, che si calerà nuovamente negli abiti della spietata e platinata Eva Kant e Giacomo Gianniotti che, invece, sarà il volto del nuovo Diabolik che in precedenza era stato interpretato da Luca Marinelli. Il nuovo protagonista nella clip esordisce nella sua iconica tuta nera che lascia scoperti solo gli occhi di ghiaccio e ha tra le mani l'inseparabile pugnale affilato che i fan del personaggio conoscono bene.