Diabolik, tutto quello che c'è da sapere sul film in prima tv su Sky

Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono i protagonisti della pellicola, incentrata sul personaggio ideato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani e diretta dai Manetti Bros: il film arriva in prima tv lunedì 2 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand

Diabolik, la nascita della pellicola approfondimento 'Diabolik' domenica a Bologna con i Manetti Bros Antonio e Marco Manetti hanno raccontato la nascita del film partendo dal grande amore per il fumetto che ha accompagnato la loro adolescenza, la coppia di registi ha dichiarato: “Fare il film di Diabolik (IL CAST) è la cosa più vicina al raggiungimento di un sogno per noi. Un sogno ottenuto negli anni attraverso, appunto, il lavoro, la pianificazione e la perseveranza. Ci ricordiamo adolescenti, aspiranti filmmaker, a discutere di come avremmo fatto il film di Diabolik. La strada che a noi sembrava ovvia, e che nessuno sembrava voler intraprendere, era la fedeltà alle suggestioni e ai temi offerti da questo straordinario e amato fumetto”.

approfondimento Diabolik, il cast al photocall, da Miriam Leone a Luca Marinelli I due fratelli hanno poi raccontato il lavoro (IL PHOTOCALL) parlando di come l'intento sia stato quello di far si che la loro visione del personaggio arrivasse sul grande schermo: ”Questo film è Diabolik come lo vediamo noi e come lo amiamo da quando, bambini, abbiamo iniziato a leggerlo. Nessun tentativo di rivoluzionarlo o di aggiornarlo. Semplicemente la trasposizione in cinema delle vicende, e delle emozioni che abbiamo letto nel fumetto attraverso la nostra interpretazione ed il nostro stile naturale”.

Diabolik, la sinossi approfondimento Miriam Leone trasformista, tutti i look: da Miss Italia a Diabolik Siamo negli anni ’60, a Clerville, la pellicola racconta la storia d’amore tra Diabolik ed Eva Kant, sullo sfondo le ricerche dell’ispettore Ginko, intenzionato a fermare il ladro. Questa la trama ufficiale del film: “Clerville, anni ‘60. Diabolik, ladro privo di scrupoli e di cui nessuno conosce la vera identità, ha portato a segno un altro colpo, sfuggendo anche questa volta con i suoi abili trucchi agli agguati della polizia. Intanto in città c’è grande attesa per l’arrivo di Lady Kant, affascinante ereditiera che porta con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello, dal valore inestimabile, non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di impadronirsene, rimane però ammaliato dal fascino irresistibile della donna”.

approfondimento Diabolik, la colonna sonora del film disponibile dal 17 dicembre Il testo poi continua: “Ma ora è la vita stessa del Re del Terrore a essere in pericolo: l’ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato finalmente il modo di stanarlo e questa volta Diabolik non potrà salvarsi da solo. Inizia così la storia oscuramente romantica tra Diabolik ed Eva Kant. Un sodalizio e un amore che faranno da sfondo a mille pericolose avventure”.

Diabolik, il cast approfondimento Manuel Agnelli, il debutto da solista con due brani per Diabolik La pellicola vede protagonista Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, al suo fianco Miriam Leone (FOTO) nei panni di Eva Kant, il personaggio dell’ispettore Ginko è invece affidato a Valerio Mastandrea.

approfondimento Diabolik, nuovo teaser del film con Luca Marinelli e Miriam Leone Troviamo poi George Caron ed Elisabeth, interpretati rispettivamente da Alessandro Rosa e Serena Rossi, nel cast anche Claudia Gerini e Roberto Citran nei ruoli della signora Morel e del direttore dell’hotel.

Diabolik, i brani originali di Manuel Agnelli approfondimento Diabolik, cast e personaggi del film con Luca Marinelli e Miriam Leone La profondità degli abissi e Pam Pum Pam sono le canzoni realizzate da Manuel Agnelli per la pellicola, l’artista ha raccontato: “È stato facile per me entrare nell'atmosfera del film e scrivere questi due pezzi – uno più duro, scritto sul personaggio di Diabolik per come lo vedono gli altri, e l'altro invece introspettivo, la canzone d'amore di Diabolik, per cui l'unica cosa che conta veramente è la fiducia, in primis nelle sue armi, poi nella donna che ama”.