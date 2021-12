Diabolik, la colonna sonora del film disponibile dal 17 dicembre

La soundtrack dell'attesissima pellicola, diretta dai Manetti Bros e interpretata da Luca Marinelli e Miriam Leone, uscirà in versione digitale e in un esclusivo doppio vinile

Uscirà venerdì 17 dicembre la soundtrack di “DIABOLIK”, su etichetta Carosello Records, contenente la colonna sonora originale del film a cura dei musicisti e compositori PIVIO & ALDO DE SCALZI, e due brani di MANUEL AGNELLI scritti appositamente per il film (“La profondità degli abissi” e “Pam Pum Pam”).

Edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA, la colonna sonora uscirà per Carosello Records in formato digitale e in un esclusivo doppio vinile in numero di copie limitato e numerato, che conterrà anche un albo fumetto di Diabolik in edizione speciale, un estratto suggestivo da “L’arresto di Diabolik - Il Remake” (disegni di Giuseppe Palumbo) che ripropone in chiave moderna, riveduta e corretta, l’episodio L’Arresto di Diabolik - n. 3 del 1963, a cui è liberamente ispirato il film.

La colonna sonora originale del film realizzata da Pivio & Aldo De Scalzi è stata pensata e concepita alla fine del 2019, per poi essere realizzata nel 2020 «avendo come fonte d'ispirazione certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio di riguardo alle atmosfere “action” tipiche di compositori come Lalo Schifrin», raccontano Aldo De Scalzi e Pivio (nome d’arte di Roberto Giacomo Pischiutta). La colonna sonora, inoltre, è stata sviluppata attorno ad un tema centrale ricorrente «perché un personaggio così iconico come Diabolik meritava tale tipo di approccio», affermano ancora.