Luca Marinelli è Diabolik. L'attore ha già vinto molti riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per “Lo chiamavano Jeeg Robot” e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per “Martin Eden”.

Chi è Luca Marinelli: la fotostoria dell'attore che recita in Diabolik. FOTO