Diabolik, nuovo teaser del film con Luca Marinelli e Miriam Leone

I fan di Diabolik, fumetto nato sessant'anni fa che vanta appassionati per ben più di una generazione, sanno che il personaggio di Eva Kant è centrale nella storia almeno quanto il protagonista maschile che dà il nome alla famosa pubblicazione. Per questa ragione, il peso sulle spalle di Miriam Leone, chiamata ad interpretare la ladra più amata dai lettori del Belpaese e non solo, non deve essere stato leggero.

Il nuovo teaser di circa trenta secondi da poco diffuso in rete, mostra un assaggio della prova dell'attrice trentaseienne che in “Diabolik” di Antonio e Marco Manetti ha una parte di assoluto rilievo. La clip mostra Miriam Leone/Eva Kant esattamente come la immaginerebbe il lettore: bellissima, sguardo freddo, concentrata sull'obiettivo solo a lei noto. Il montaggio serrato del mezzo minuto di anticipazioni, del resto, aiuta ad entrare nell'atmosfera di un film che per metà è un fumetto. Le immagini si accavallano velocemente e lasciano spazio a primi piani ravvicinati dei personaggi o dettagli dell'ambientazione, magistralmente ricostruita per essere quanto più possibile fedele al comic di Angela e Luciana Giussani. Miriam Leone, del resto, ha mostrato il suo impegno fin dalle prime foto legate alla promozione del film. L'attrice per entrare meglio nella parte ha rinunciato per tutto il periodo delle riprese al suo tradizionale hairstyle color rame optando per il biondo platino della Kant.