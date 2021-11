Diabolik: character poster di Miriam Leone e Luca Marinelli

A un mese dall'uscita nelle sale dell'atteso lavoro sul celebre ladro creato dalle sorelle Giussani, arrivano per i fan i poster inediti di Diabolik, Eva Kant e dell'ispettore Ginko Condividi

Il rilascio di nuovo materiale fotografico, sotto forma di character poster, è segno che l'attesa per “Diabolik” di Antonio e Marco Manetti, meglio conosciuti come i Manetti Bros, sta davvero per terminare. A quattro settimane dal debutto nelle sale della pellicola la cui uscita è stata rinviata più volte a causa della pandemia, i nuovi poster mostrano i tre personaggi principali, Eva Kant, Diabolik e l'ispettore Ginko, ritratti all'interno della sontuosa e misteriosa ambientazione del film.



I poster a ruba tra i collezionisti approfondimento Diabolik, aspettando il nuovo film, ecco le foto del cult di Bava L'evento Milan Games Week, tra i più importanti d'Italia per gli appassionati di videogames e Cartooncomics, è l'occasione perfetta per riaccendere i riflettori su “Diabolik” dei Manetti Bros, pellicola la cui produzione ha patito le difficoltà delle (quasi) due stagioni di restringimenti e chiusure legate alla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Mompracem film, la casa di produzione cinematografica del titolo, ad un mese dal debutto sul grande schermo dell'opera (nei cinema italiani dal prossimo 16 dicembre), ha rilasciato tre nuovi poster che mostrano i personaggi principali, gli attori Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Luca Marinelli, nei loro suggestivi abiti di scena. I poster, in formato fisico, sono stati regalati ai fortunati visitatori della manifestazione del capoluogo meneghino fino ad esaurimento scorte. La distribuzione del materiale da collezionisti è stata effettuata presso lo stand della casa editrice Astorina; altri poster sono stati omaggiati ai presenti al talk “I sessanta anni di Diabolik”.

Eva, Ginko e Diabolik approfondimento Diabolik, cast e personaggi del film con Luca Marinelli e Miriam Leone L'entusiasmo per la presentazione al grande pubblico di “Diabolik” è alle stelle e i primi a non stare più nella pelle per il debutto sono proprio i protagonisti che dopo stagioni di anteprime fotografiche rilasciate online e attraverso la stampa di settore stanno finalmente per entrare nel vivo della promozione del film. Miriam Leone ha subito condiviso su Instagram il poster in cui compare nell'iconico look di Eva Kant e nella didascalia aggiunge un divertente gioco di parole: “Il 16 dicembre si avvicina... KANT WAIT”.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Tra i poster, condivisi anche sul profilo Instagram ufficiale del film, spicca anche un ritratto a figura intera di Valerio Mastandrea nei panni di Ginko la cui didascalia descrive bene il noto personaggio dei fumetti: “La legge che insegue il crimine. La pistola che rincorre il pugnale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diabolik - Il Film (@diabolikfilm)

Molto inteso anche lo scatto che mostra il protagonista Luca Marinelli riconoscibile nonostante il volto parzialmente coperto dalla tuta nera integrale che contraddistingue l'inconfondibile criminale da lui interpretato.